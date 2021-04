Stefan Szczepłek: Wiosna ludów

W żadnej sprawie nie protestowano tak powszechnie. Z takim potępieniem nie spotykały się korupcja, akty rasizmu czy stadionowego terroryzmu. Mieliśmy do czynienia z wybiórczą moralnością. O trenerze mówiło się: to przekręt, ile on meczów sprzedał i kupił. Ale kiedy robił to dla naszego klubu – stawał się „skutecznym fachowcem". Gdy po udowodnieniu win karano klub, PZPN, UEFA czy FIFA były automatycznie wrogami kibiców.

