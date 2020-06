Kamil Glik blisko powrotu do Włoch

Informację przekazał włoski dziennikarz Gianluca di Marzio. Kontrakt Glika z Monaco obowiązuje do czerwca przyszłego roku, ale w drużynie szykuje się wielka rewolucja i odmładzanie składu.

O możliwym powrocie 32-letniego polskiego obrońcy do Włoch mówiło się od kilku tygodni, ale wydawało się, że będzie on kontynuował karierę w Torino, gdzie spędził pięć sezonów przed transferem do Monaco.

Benevento, wracające do Serie A po dwóch latach przerwy, planuje także ciekawe wzmocnienia w ataku. Przyjść mają Francuz Loic Remy (ostatnio Lille) i Niemiec Andre Schuerrle, z którym Borussia Dortmund nie wiąże przyszłości. Trenerem zespołu jest były napastnik reprezentacji Włoch Filippo Inzaghi.