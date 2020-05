Wisła płynie w dobrą stronę

Dziś zajmuje w tabeli ostatnie bezpieczne miejsce (13.), znajdując się w połowie drogi między strefą spadkową a pierwszą ósemką. Ma pięć punktów przewagi nad Koroną (14. pozycja) i sześć straty do Jagiellonii (8.). Awans do grupy mistrzowskiej jest więc nadal teoretycznie możliwy, choć koniec rundy zasadniczej zapowiada się ciężko.

Po meczu z wiceliderem Piastem do Krakowa przyjedzie lider Legia, potem bijący się o górną ósemkę Raków, a w ostatniej kolejce zespół Artura Skowronka czeka wyjazd do broniącej się przed spadkiem Arki.

Klub zadbał o to, by do kluczowych spotkań zawodnicy przygotowywali się w jak najlepszych warunkach. Wybrano Arłamów, w którym przed Euro we Francji i mundialem w Rosji gościła kadra Adama Nawałki. Tydzień wcześniej zgrupowanie miał tam też Piast.