Barcelona sprowadzi napastnika CD Leganes? AFP

Martin Braithwaite, napastnik CD Leganes i najlepszy strzelec tej drużyny, ma - według cytowanego przez Onet dziennika "Sport", trafić do Barcelony. Do transferu dojdzie poza okienkiem transferowym, ale "Duma Katalonii" będzie mogła zarejestrować piłkarza w związku z kontuzjami jakiej doznali jej dwaj napastnicy - Luis Suarez i Ousmane Dembele. Obaj piłkarze nie zagrają z powodu urazów do końca sezonu.