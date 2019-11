Bale po awansie Walii na Euro zakpił z Realu?

Walijczyk, który do Realu trafił w 2013 roku za ponad 91 mln euro, jest w Hiszpanii krytykowany za to, że ten nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania w życie klubu, wciąż nie nauczył się dobrze hiszpańskiego i nieustannie boryka się z problemami zdrowotnymi co ma być efektem m.in. nieprofesjonalnego podejścia do wykonywania swoich obowiązków.

Słowa Mijatovicia podchwycili kibice Walii, którzy na meczach eliminacji Euro 2020 z Azerbejdżanem i Węgrami mieli ze sobą flagi opatrzone takim hasłem.

Z jedną z takich flag - po wygranej z Węgrami - na murawie pojawił się sam Bale, który pozował z nią do zdjęć.

Zachowanie Bale'a wywołało niezadowolenie hiszpańskich kibiców. W ankiecie na stronie dziennika "Marca" aż 71 proc. respondentów uznało zachowanie Walijczyka za brak szacunku do klubu i kibiców.