Wisłę Kraków przejmie inwestor z Kambodży?

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski poinformował, że piłkarską Wisłę Kraków ma przejąć fundusz inwestycyjny z kapitałem z Kambodży. Zdaniem prezydenta stosowne dokumenty już zostały podpisane.

"Według źródeł ze Szwajcarii Wisła Kraków ma już nowego właściciela i prezesa. Kierunek azjatycki. To oni znaleźli Wisłę i sami złożyli ofertę" - napisał na Twitterze Szymon Jadczak, dziennikarz TVN. To właśnie w Szwajcarii miało we wtorek dojść do spotkania z nowymi właścicielami Wisły. Krakowski klub reprezentowali prezes Marzena Sarapata, wiceprezes Szymon Michlowicz oraz członek zarządu Rafał Wisłocki.

Informację o spotkaniu przedstawicieli zadłużonego klubu z inwestorem z Azji potwierdził prezydent Krakowa Jacek Majchrowski w programie na oficjalnym koncie miasta na Facebooku.

Według Majchrowskiego klub ma przejąć fundusz z kapitałem z Kambodży, chociaż z informacji "Gazety Krakowskiej" wynika, że jeden z inwestorów może pochodzić ze Szwecji. Według prezydenta Krakowa stosowne dokumenty zostały już podpisane, ale oficjalna informacja zostanie podana nie wcześniej niż w środę. Dodatkowo umowa o sprzedaży klubu ma wejść w życie dopiero po przelaniu przez nowych właścicieli 12 mln złotych z przeznaczeniem na spłatę zaległości licencyjnych - przede wszystkim pensji piłkarzy.

"Cały proces przejęcia piłkarskiej spółki powinien zakończyć się w przeciągu kilku tygodni. Po podpisaniu umowy i przelaniu wspomnianych 12 mln, do zarządu ma wejść przedstawiciel nowego właściciela, a w krótkim czasie ustąpią z niego dotychczasowa prezes Marzena Sarapata oraz wiceprezes Daniel Gołda" - pisze "Gazeta Krakowska".