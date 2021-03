Papież Franciszek rozpoczął historyczną pielgrzymkę do Iraku

W piątek papież spotka się również z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego Matki Bożej Zbawienia w stolicy kraju. W świątyni w 2010 roku miejsce miał zamach terrorystyczny, w którym zginęło 58 osób.

Papież będzie przebywał w Iraku do poniedziałku 8 marca.

Irak to pierwszy kraj, do którego Ojciec Święty wyruszył po wybuchu pandemii koronawirusa. Ocenia się, że pielgrzymka jest historyczna, ale także niezwykle niebezpieczna, nie tylko z powodu COVID-19, ale również aktów terroru, do których dochodzi w Iraku oraz braku stabilności kraju.

Jak podkreślał przed wylotem Ojciec Święty, jest to przełomowy moment dla Kościoła Katolickiego. Franciszek jest pierwszym w historii papieżem, który wyruszył z pielgrzymką do Iraku. - Przybywam jako pielgrzym pokoju, dążąc do braterstwa, ożywiony pragnieniem wspólnej modlitwy i wspólnego podążania - mówił papież przed przybyciem do Iraku.