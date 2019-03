"Papież Franciszek jest inny niż księża, których znamy"

- To była niesamowicie symboliczna chwila. Franciszek wiedział, kim jest Marek, znał nasze imiona i nazwiska. Wiedział o naszej historii - mówiła w Onecie posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus, wspominając audiencję u papieża Franciszka, który w jej trakcie pocałował w rękę Marka Lisińskiego, prezesa Fundacji "Nie lękajcie się", ofiary księża pedofila.

Scheuring-Wielgus mówiła w Onecie o papieżu Franciszku, że ten "jest ewenementem, inną osobą, niż księża, których znamy".

Jednocześnie posłanka oceniła, że papież jest "bardzo osamotniony w swoich działaniach".

O spotkaniu papieża z Lisińskim posłanka mówiła, że była to "symboliczna chwila". - Oni na nas w Watykanie czekali. Wysłałam list, nie dostawałam odpowiedzi, nie wiedzieliśmy, czy będzie możliwość spotkania się twarzą w twarz. Trochę inaczej to robiłam wszystko i okazało się, że to było skuteczne - podkreśliła.

W ocenie posłanki Scheuring-Wielgus papież Franciszek "będzie znany później jako papież" właśnie m.in. z walki z pedofilią w Kościele. - Bardzo doceniam, że on rzeczywiście chce - dodała.

O sobie posłanka mówiła, że "jej walka w obronie ofiar i godności ludzi, którzy zostali wykorzystani przez księży, bierze się stąd, że jest mamą".