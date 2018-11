Watykan: Autystyczny chłopczyk urwał się matce i pobiegł bawić się z papieżem

Mały chłopczyk z Argentyny uwolnił się w czasie środowej audiencji generalnej w Watykanie spod opieki matki i pobiegł pobawić się z Franciszkiem. Zresztą ku wielkiej radości papieża.

- Ten chłopiec nie może mówić, jest niemy - powiedział Franciszek zebranym na cotygodniowej audiencji generalnej, po tym jak matka podbiegła do dziecka (i papieża), przeprosiła i wyjaśniła, że jej syn jest autystyczny - donoszą włoskie media.

- Ale on wie, jak się komunikować, jak się wyrażać - powiedział argentyński papież. - I więcej: jest wolny, wolny w niesforny sposób, ale wolny - dodał.

Chłopczyk w czasie swojej eskapady, śledzonej z zapartym tchem przez zgromadzonych, szarpał za rękawicę strażnika z Gwardii Szwajcarskiej i bawił się za krzesłem papieża.

- Daj mi buziaka - powiedział papież, gdy matka chłopca rzuciła zatrzymać swoją pociechę, zanim jeszcze Franciszek powiedział jej, że dziecko może zostać.

- Powinniśmy wszyscy zadawać sobie pytanie, czy jestem wolny w obliczu Boga? Wszyscy powinniśmy być wolni przed Bogiem, jak dziecko przed swoim ojcem - mówił później papież.

- Prośmy o łaskę, aby to dziecko mogło mówić - dodał na koniec, co 7 tys. zgromadzonych wiernych przyjęło aplauzem.

Georg Gaenswein, prefekt Papieskiego Domu, który siedział obok papieża, zwrócił się do chłopca i żartował, że "to Argentyńczyk, więc jest niesforny", nawiązując do samego papieża, który niejednokrotnie zaskakiwał spontanicznymi zachowaniami.