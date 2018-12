Czego nauczył nas bitcoin

Rok 2018 przejdzie do historii finansów jako moment pęknięcia bańki spekulacyjnej na rynku bitcoina.

Wraz ze spadkiem ceny zmniejszyła się liczba transakcji. Przyczyną jest jednak nie tylko spadek cen kryptowalut. Reguły rządzące ich światem, a raczej ich brak, zaczynają rodzić coraz większe obawy. Analiza świata kryptowalut, dokonana przez Nouriela Roubiniego, profesora Stern Business School w Nowym Jorku, przedstawiona w czasie wysłuchania przez komisją amerykańskiego Senatu, nasuwa porównania do „Jądra ciemności".

Poniżej dalsza część artykułu

Nie chcę przed Świętami serwować horrorów czytelnikom, dlatego piszę tekst o czymś całkiem innym, skrajnie mało prawdopodobnym: o tym, co by się stało, gdyby bitcoin stał się pieniądzem. Może przyda się coś z tego tym, którzy – pracując nad blockchainem i bitcoinem – wierzyli, że tworzą nowy, znacznie lepszy od istniejącego, system pieniężny.

Wybiegnijmy myślą w bardzo mało prawdopodobną przyszłość, by zobaczyć, jaki byłby bieg zdarzeń, gdyby bitcoin stał się powszechnie akceptowanym środkiem płatniczym. Jak słusznie podkreśla Jon Danielsson, dyrektor Centrum Ryzyka Systemowego w London School of Economics, pojawiłyby się w takiej sytuacji kryptobanki, które udzielałyby kredytów w kryptowalutach. Do kreacji emitowanych przez nie bitcoinów nie byliby już potrzebni górnicy z blockchainowych kopalni. Bitcoiny kreowane kredytem kryptobanków byłyby akceptowane, bo byłyby wymienialne na bitcoiny wydobywane przez górników.

I tu wniosek, którego Satoshi Nakamoto by nie pochwalił: gdyby kryptobanki zaczęły udzielać kredytów w kryptowalutach, to przydałby się bank centralny, który wpływałby na oprocentowanie takich kredytów. Ktoś przecież musiałby kontrolować ich podaż, chcąc utrzymać gospodarkę na ścieżce zrównoważonego wzrostu.

Musimy też uwzględnić, że także w systemie monetarnym opartym na bitcoinie zdarzałyby się kryzysy. A jeśli tak, to byłoby potrzebne, by w ich czasie bitcoiny wykopywane przez górników (tworzące bazę monetarną) mogły się szybko namnażać, co pomagałoby kryptobankom przetrwać okres strat i zawirowań. Kto by wiedział, ile trzeba dać kryptobankom dodatkowej płynności? No przecież nie górnicy, lecz kryptobank centralny.

Wniosek z tego: banki komercyjne i banki centralne to nie są instytucje, które wymyślili źli ludzie. Banki nie muszą mieć marmurowych kolumn. Mogą być kryptobankami w sieci. Są jednak gospodarce potrzebne, bo firmy i ludzie potrzebują kredytu.

Podobnie państwo nie jest złą siłą, przed którą trzeba uciekać w algorytmy. System pieniężny jest efektem umowy społecznej, która chroni wszystkich, którzy z niego korzystają. Ucieczka w algorytmy nie jest receptą na sytuację, w której banki nagrzeszyły, bo obowiązywały je zbyt liberalne regulacje.

Namolne porównywanie bitcoina do złota odciągają uwagę opinii publicznej od rzeczy groźnej, na którą zwrócił uwagę Jon Danielsson: pieniądz jest dobrem publicznym. To państwo nadaje mu status prawnie obowiązującego środka płatniczego i tworzy warunki, by tak było. Nie ma powodu, by dochód z renty menniczej trafiał do bitcoinowych górników w Chinach, a nie do podatników.

ARTYKUŁY POWIĄZANE