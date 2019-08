Czarne scenariusze

Sprytne algorytmy analizujące tysiące danych i wyciągające wnioski, technologia machine learning pozwalająca uczyć się naszych zachowań – to jedne z tych innowacyjnych rozwiązań, które kompletnie zmienią naszą rzeczywistość. Sztuczna inteligencja (AI) mająca wspomagać, wyręczać czy nawet zastępować ludzi to dziś jeden z najgorętszych tematów nie tylko wśród naukowców zamkniętych w rządowych laboratoriach czy ekspertów pracujących w centrach badawczych wielkich koncernów.

Nad tą technologią pochyla się prawie 3 tys. startupów w samej Europie. Chodzi bowiem o rynek, który co roku rośnie o jedną trzecią i – wedle prognoz MarketsandMarkets – ma być za sześć lat wart ponad 190 mld dol. Co więcej, jak szacują analitycy McKinsey, AI ma potencjał, by kreować co roku wartość dodaną w kilkunastu gałęziach globalnej gospodarki na poziomie nawet ponad 5 bln dol.