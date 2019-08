I to ma być wsparcie dla biznesu?

Panująca nam władza od początku deklarowała wsparcie dla przedsiębiorców, w tym tzw. konstytucję dla biznesu, uproszczenie założenia firmy, wsparcie dla startupów, obniżki podatków. Chęci w deklaracjach nie brakowało, a co w praktyce? Po pierwsze, wprowadzono możliwość przejęcia firmy przez aparat państwa bez wyroku sadowego. Wystarczą podejrzenia prokuratury. To nie zachęca do prowadzenia firmy.

