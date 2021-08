Robert Gwiazdowski: Janusze biznesu kontra faryzeusze

Dobrze idzie. Wicepremier Kaczyński, któremu bryka wicepremier Gowin, może liczyć na poparcie w walce ze wspólnym wrogiem – „januszem" drogo sprzedającym kiełbaski z frytkami – zwolenników diety wege. Oni mięsa co prawda nie jadają, ale takiego „janusza" to by chętnie zjedli.

Ale cóż, „janusze biznesu" stanowią mniejszość wyborców. Ich głosy nie wystarczą, by Tusk mógł wymienić prezesa Obajtka. Tak samo jak nie wystarczą, by Kaczyński mógł go utrzymać. Ale zarząd Orlenu jest na tyle duży (można go zresztą zwiększyć), by ktoś z postępowych faryzeuszy mógł nominować nowego wiceprezesa. Chętni się znajdą, bo przecież to nobilitacja. Nie to co sprzedawanie frytek z kiełbaskami.