Leon Podkaminer: (Nie)cała prawda o inflacji

Jak wiadomo, „prawda" wedle Józefa Tischnera występuje w trzech odmianach. „Cała prawda o inflacji" przedstawiona przez prof. Eugeniusza Gatnara, członka Rady Polityki Pieniężnej, („Rzeczpospolita", 28.07.2021) sprowadza się konkretnie do tego, że w obliczu inflacji przekraczającej cel inflacyjny (2,5 proc. +/- 1 pkt proc.) należy, zdaniem autora, dążyć do „normalizacji stóp procentowych" NBP. Działanie to miałoby neutralizować inflacyjne skutki wzrostu dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych, które przełożywszy się na zwiększenie popytu konsumpcyjnego, „przyspieszą wzrost cen w Polsce". Na początek należałoby, zdaniem Eugeniusza Gatnara, podnieść stopę referencyjną z obecnych 0,1 do 0,25 proc.

