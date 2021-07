Bohdan Wyżnikiewicz: Nie należy narzekać, że podatki są w Polsce za niskie

W „Rzeczpospolitej" 15 lipca 2021 r. ukazała się polemika dr. hab. Leona Podkaminera z moimi poglądami przedstawionymi w dziale Opinie w tekście pt. „Osiem powodów, by nie windować podatków". Dziwna to polemika. Leon Podkaminer przypisuje mi stwierdzenia, których autorem nie jestem i na początku polemiki stwierdza, że wymienione przeze mnie powody wskazujące na negatywne skutki zwiększania opodatkowania najbogatszych są albo bałamutne, albo po prostu błędne. Polemista odniósł się do dwóch powodów i całkowicie przemilczał sześć pozostałych, co sugeruje, że bez umiaru bałamucę i wprowadzam w błąd czytelników, a chodzi raczej o różnice poglądów.

Leon Podkaminer nie zauważył, że tekst, który jest fragmentem mojej najnowszej książki i nie odnosi się do realiów naszego kraju w XXI wieku, jest opisem mechanizmów typowych dla otwartych gospodarek rynkowych. Więcej jest tam o gospodarce amerykańskiej i tylko dwie wzmianki odnoszą się do naszego kraju. Już ten fakt czyni polemikę bezprzedmiotową i chybioną.

Nigdy nie ukrywałem, że na moje poglądy w sprawie opodatkowania wysokich dochodów duży wpływ miały wielogodzinne rozmowy z prof. Arthurem Lafferem, który jako doradca prezydenta Reagana przyczynił się do wprowadzenia korzystnych dla amerykańskiego budżetu reform podatkowych. Motywem tych reform było obniżanie, a nie podwyższanie podatków prowadzące do wzrostu przychodów budżetu.

Dużą część polemiki ze mną Leon Podkaminer poświęcił krytyce mojej tezy, że wyższe podatki ograniczające zyski przedsiębiorców prowadzą do mniejszej skłonności do inwestowania. Przytoczył różne dane statystyczne wskazujące, że w Polsce nie ma żadnej zależności.

Rzecz w tym, że na niską skłonność do inwestowania w sektorze MŚP składa się wiele powodów. Można tu wymienić powszechnie odczuwaną niepewność co do zmian w polityce gospodarczej kolejnych rządów, zmian w prawie i systemie podatkowym czy trudny dostęp do kredytu bankowego. Niższe zyski przedsiębiorców dokładają się do tej niekompletnej listy przyczyn.