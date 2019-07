Strefa euro odzyskuje kontrolę nad całą UE

Ostatnie wydarzenia na forum Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego świeżo po raczej skromnych obchodach 15-lecia naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej wymagają glossy, a raczej spojrzenia na stan spraw. Kończąca się perspektywa finansowa 2013–2020, druga, w której w pełni uczestniczymy i którą współtworzyliśmy, jest ostatnim okresem względnej zgody 28 krajów co do celów społecznych i gospodarczych zjednoczonej części naszego kontynentu.

Przepychanki o sukces w ostatnich tygodniach trzeba potraktować ironicznie: to raczej sukces państw starej „15" i strefy euro, które odzyskują kontrolę nad rozchwianym i zdestabilizowanym kursem, jakim płynie cała UE. To sukces kilku liderów europejskich z Berlina, Paryża czy Madrytu, ale porażka Warszawy, Pragi, Sofii czy Rzymu (pomimo Włocha na czele Parlamentu Europejskiego – to socjalista opozycyjny, użyty jako zastępczy kandydat wobec szefa europejskich socjalistów Siergieja Staniszewa z Bułgarii). Stara Europa, przestraszona Trumpem i Putinem, poirytowana wyszehradzkimi awanturnikami, zniecierpliwiona nieudolnością Brytyjczyków (nowa wersja wychodzenia po angielsku: głośno mówię, że wychodzę, lecz stoję i macham rękami lub jak eurodeputowani Farage'a stoję plecami do wszystkich innych), postanowiła się zebrać i skupić na tym, co jest do odzyskania z projektu europejskiego na lata 2020–2027.