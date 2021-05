Prof. Waldemar Gontarski: Szkolne błędy Polski przyczyną postanowienia TSUE w sprawie Turowa

„Rzeczpospolita Polska zaprzestanie natychmiast i do chwili ogłoszenia wyroku kończącego sprawę C 121/21 wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów (Polska)" – sentencja postanowienia wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości UE z 21.05.2021 r. Postanowienie to zapadło w bardzo rzadko spotykanej kategorii sporów zawisłych przed Trybunałem: państwo członkowskie (Czechy) przeciwko państwo członkowskiemu (Polska) – na podstawie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Przyczyn bezpośrednich omawianego postanowienia należy upatrywać w szkolnych błędach prawniczych popełnionych przez polską dyplomację reprezentującą nasz kraj przed TS oraz w lekkomyślności wiceprezes TS. Przyczyn pośrednich – w pasywności Komisji Europejskiej, która chociażby za przykładem sporów brytyjsko-francuskich o chorobę szalonych krów mogła przejąć sprawę od Czech i wtedy mielibyśmy spór Komisja/Polska prowadzony w oparciu o procedurę przewidzianą w art. 258 TFUE, dającą więcej szans na refleksję stron sporu w stosunku do procedury z art. 259, a przede wszystkim Komisja ma przejmować tego typu sprawy, aby nie dochodziło do skłócenia państw członkowskich.

Konsekwencją pomylenia celów postępowania było to, że w tym postępowaniu o środek tymczasowy Polska błędnie koncentrowała się na argumentacji dotyczącej tego, co nasz kraj miałby uczynić (środki wykonawcze) w przypadku wydania wyroku stwierdzającego naruszenie prawa. Jak czytamy w postanowieniu wiceprezes TS, „argumentacja ta jest podnoszona w efekcie pomylenia celu postępowania w przedmiocie środków tymczasowych z zakresem środków zapewniających wykonanie wyroku stwierdzającego uchybienie" (pkt 27 postanowienia).

Jeśli pomyliliśmy cele postępowania (to tak, jakby adwokat pomylił sprawę karną z cywilną), to nic dziwnego, że popełniliśmy kolejny błąd, tym razem natury dowodowej – a raczej całą serię błędów – i nie przedstawiliśmy odpowiednich dowodów w szczególności na potwierdzenie nieodwracalności (ze względów technologicznych) zatrzymania elektrowni związanej z kopalnią Turów (pkt 90). W związku z tym nie udowodniliśmy, że „zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów wiązałoby się z rzeczywistym zagrożeniem dla jej bezpieczeństwa energetycznego, zaopatrzenia polskich odbiorców w energię czy też dla transgranicznych przesyłów energii" (pkt 92).

Z kolei lekkomyślność wiceprezes TS polega na sprowadzeniu dramatu ludzi związanego z utratą miejsc pracy w kopalni (i elektrowni oraz w przedsiębiorstwach kooperujących z kopalnią i elektrownią, a także związanego z tym upadku społeczno-gospodarczego całego regionu) – do kwestii czysto finansowej. Otóż, jeśli w przyszłości Polska wygra sprawę z Czechami, czyli Trybunał oddali skargę Czech na Polskę, to Czechy mają być zobowiązane wypłacić nam odszkodowanie (pkt 90). Jednak do tej lekkomyślności znowu przyczyniła się nasza słabość dowodowa. „Choć zaś Rzeczpospolita Polska utrzymuje, że ci pracownicy i osoby zatrudnione przez przedsiębiorstwa byliby zmuszeni, ze względu na nieodwracalny charakter zaprzestania działalności kopalni i elektrowni Turów, do ostatecznego zaprzestania działalności zawodowej, z pkt 90 niniejszego postanowienia wynika, że to państwo członkowskie nie wykazało, iż zarządzenie wnioskowanego środka tymczasowego skutkowałoby nieodwracalnym zaprzestaniem działalności tej kopalni i elektrowni" (pkt 92).