Izolacja postpenalna: potrzeba pilnych zmian

Nowelizacja ustawy dotyczącej izolacji postpenalnej to bez wątpienia długo wyczekiwane działanie. Aktualna treść nowelizacji nie odpowiada jednak potrzebom zmian. Te powinny być bez wątpienia kompleksowe.

9 kwietnia 2021 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizujący ustawę z 22 listopada 2013 r. (druk sejmowy nr 1071). Jak można przeczytać na stronie Sejmu, projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających zapewnienie przyjęć osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób do ośrodka w Gostyninie.

Warto zwrócić uwagę, że do tej pory ustawa z 2013 r. była nowelizowana tylko raz. Dodano wówczas do niej art. 3a, obowiązujący od 1 lipca 2015 r. W świetle tej regulacji ustawa z 22 listopada 2013 r. ma zastosowanie do osób skazanych za czyn popełniony przed 1 lipca 2015 r. Po tej dacie ustawodawca przewidział stosowanie nowego katalogu środków zabezpieczających (art. 93a k.k.).