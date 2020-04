Jerzy Kowalski: Najlepiej się dogadać, zwłaszcza teraz

Najczęściej chodzi – jak zwykle – o pieniądze. To one, a właściwie ich brak może doprowadzić do upadłości nie tylko marne biznesy, ale i te, które kiedyś były kwitnące. Dlatego prawnicy (dziennikarze także) ostrzegają. Warto by przedsiębiorcy dokonali przeglądu zawartych umów, ocenili szanse ich realizacji, sprawdzili wszelkie przewidywalne ryzyka. Zajrzeli do kont i rachunków bankowych, policzyli co mają w podręcznych kasach, sejfach, papierach wartościowych, magazynach, na budowach, w serwisach, podliczyli sumy do zapłaty na fakturach. Nie ma co liczyć na cud. Jeśli nie jest najlepiej i wraz z wirusem zbliżają się czarne chmury, to nadchodzi pora, by chwycić za telefon lub zacząć pisać maile. Do kogo? Do wierzycieli i banków. Oni też chcą odzyskać swoje pieniądze. Najprawdopodobniej podejmą negocjacje i na przykład rozłożą coś na raty albo zajmą się renegocjacją postanowień umownych. A na tym dłużnikom zależy najbardziej. Zresztą nie tylko im, ale wierzycielom i kontrahentom także, bo płyną na tej samej łódeczce, co dłużnicy.