Tarcza antykryzysowa: czy zobowiązania powstałe w wyniku zawarcia umowy najmu w galeriach wygasną

W świetle art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego świadczenie najemcy będzie polegało na zapłacie czynszu, a wynajmującego na oddaniu najemcy rzeczy do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony. Z uwagi na wygaśnięcie zobowiązania, najemca nie jest dłużej zobowiązany do opłacania czynszu, a wynajmujący do udostępniania lokalu. Co warte podkreślenia, najemca nie musi dalej uiszczać żadnych opłat dodatkowych, m.in kosztów eksploatacyjnych lub marketingowych. Zgodnie z zasadą akcesoryjności, strony nie mogą skorzystać z zabezpieczeń prawidłowego wykonania zobowiązania. To m.in. oznacza, że wynajmujący nie ma prawa do skorzystania z gwarancji bankowej, kaucji, aktu poddania się egzekucji etc. Najemca i wynajmujący nie są również uprawnieni do odstąpienia od wiążącej ich umowy, aczkolwiek ustawodawca dopuścił zasadniczo możliwość wypowiadania umów, jednak nie wcześniej niż od 1 lipca 2020 roku.