Andrzej Sławiński: Czym QE różni się od zrzucania pieniędzy z helikoptera?

Pod wpływem kryzysu Covid-19 banki centralne wróciły do stosowania programów QE. Odmienność sytuacji dzisiejszej polega na tym, że coraz częściej słyszy się i czyta także o możliwości zrzucania przez banki centralne pieniędzy z helikoptera. Warto więc powiedzieć, czym oba pojęcia różnią się między sobą.

Efektem zrzucania pieniędzy z helikoptera jest zwiększenie się ilości pieniędzy, które ludzie i firmy mają na rachunkach w bankach. Rzecz jednak w tym, że to nie bank centralny, lecz budżet dokonuje tego rodzaju „zrzutów" na rachunki bankowe ludzi i firm, dokonując odpowiednich transferów.

Dlaczego mówi się o takiej sytuacji, że jest to drukowanie pieniędzy, skoro banki centralne nie emitują pieniądza, lecz jedynie płynne rezerwy, które są środkiem rozliczania transakcji w systemie płatniczym? Jest tak dlatego, że jeśli kreowane przez bank centralny płynne rezerwy trafią – za pośrednictwem budżetu – na rachunki gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, to stają się pieniądzem: zasobem płatniczym finansującym zakupy dóbr i usług.

Dlaczego mówi się o sypaniu pieniędzy z helikoptera, że jest to monetyzacja długu ex ante? Dlatego, że z góry eliminuje się koszty pożyczki banku centralnego dla rządu – choćby w ten sposób, że bank centralny kupuje od rządu obligacje wieczyste z zerowym oprocentowaniem, co całkowicie eliminuje koszty obsługi długu.