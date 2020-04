Ryzykowny kredyt

Kredyt ten będą mogły oferować banki w dobrej sytuacji finansowej, w tym spełniające minimalne wymogi płynności i wypłacalności. W odniesieniu do nich nie ma zatem istotnych różnic w ofercie 2020+ w stosunku do 2007+. Zasadnicza różnica jest w wymogach (lub ich braków) wobec firm chcących skorzystać z kredytu wekslowego. W publicznie dostępnych informacjach nie ma żadnych konkretów na temat wymogów co do ich kondycji i zdolności kredytowej. W programie 2007+ kredytobiorca musiał wykazać się zdolnością kredytową. Obecne rozwiązania nie powinny dziwić, bo potencjalni kredytobiorcy prawdopodobnie nie będą w stanie się nią wykazać, a to oznacza, że bank centralny w dużym stopniu przejmuje na siebie ryzyko kredytowe.