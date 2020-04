Co jest dobre na kryzys

Warto też sięgnąć do rozwiązań promowanych przez Singapur, kraje skandynawskie i nadbałtyckie. Chodzi o działania, których celem jest zwiększenie odporności państwa w czasie kryzysu, ale też przygotowanie społeczeństwa do działaniach w sytuacjach ekstremalnych. Dzisiaj widać, że państwo ograniczyło się do forsowania działań restrykcyjnych, a nie skupiło się na stopniowym promowaniu myślenia sprzyjającego zachowaniu zdolności do przetrwania. Z tym wiążą się m.in. edukacja, działania psychologiczne, wzmacnianie odporności służb, obrony cywilnej, wsparcia społeczeństwa dla sił zbrojnych. Specjaliści nazywają to obroną totalną lub powszechną. Opisujące je dokumenty przed laty przyjęły m.in.: Estonia, Łotwa, Litwa, Szwecja i Finlandia. Nie sprowadzają się one do uczenia ludzi, jak się zachować w przypadku wojny, ale przede wszystkim skupiają się na systematycznym ćwiczeniu procedur działania w różnych sytuacjach, w tym w stanie klęski żywiołowej, a z takim, choć formalnie tego rząd nie ogłasza, dzisiaj mamy do czynienia. Np. w 2015 r. litewskie Ministerstwo Obrony opracowało podręcznik zachowania się w sytuacjach kryzysowych.