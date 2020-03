Dorota Chrabota: Sieć transportowa potrzebna także podczas pandemii koronawirusa

Epidemia Covid-19 wywiera destrukcyjny wpływ na europejski transport i mobilność w Europie. Wprowadzanie zakazów wjazdu na wewnętrznych granicach lądowych lub ograniczeń utrudniających kierowcom zawodowym wjazd do niektórych państw członkowskich poważnie zakłóciło łańcuchy dostaw wykorzystujące transport lądowy, w szczególności transport drogowy, który odpowiada za 75 proc. transportu towarowego.

Na przejściach granicznych na trasie uprzywilejowanych korytarzy procedury należy ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum. Kierowcy pojazdów wykonujących przewozy towarowe nie powinni być proszeni o przedstawienie żadnego innego dokumentu niż dokument tożsamości i prawo jazdy oraz, w razie potrzeby, pismo od pracodawcy według standardowego wzoru.

Inne kontrole dokumentów i ładunków – takie jak kontrole drogowe – powinny być ograniczone do minimum i nie powinny przekraczać normalnych poziomów, aby zapewnić swobodny przepływ towarów i uniknąć dodatkowych opóźnień.

Pokonanie przejść granicznych na trasie uprzywilejowanych korytarzy, wraz ze wszelkimi inspekcjami i kontrolami, nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Jeżeli te przejścia graniczne w sieci TEN-T zostaną nasycone, należy otworzyć dodatkowe wyłącznie na potrzeby przewozu towarów. Powinny one znajdować się jak najbliżej przejść granicznych w sieci TEN-T.

Komisja zwraca się do państw członkowskich o utworzenie korytarzy tranzytowych w celu umożliwienia prywatnym kierowcom i ich pasażerom, takim jak pracownicy służby zdrowia i pracownicy transportu, jak również wszystkim obywatelom UE (niezależnie od ich obywatelstwa), którzy wracają do kraju pochodzenia, bezpośredniego przejazdu na zasadach priorytetowych przez dane państwo członkowskie w każdym niezbędnym kierunku wzdłuż sieci TEN-T, przy poszanowaniu przez nich zasady ścisłego trzymania się wyznaczonej trasy i dokonywania ograniczonych do koniecznego minimum przerw na odpoczynek.