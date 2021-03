Marek Domagalski: TK w dwuznacznej pozycji w sprawie RPO

A przecież o tym, jakie są w tej mierze przepisy i ograniczenia polityczne wiedziano od wyborów parlamentarnych. Tak samo jak o tym, że kadencja dr. Adama Bodnara upłynie 9 września 2020 r. Zgodnie z art. 208 konstytucji rzecznika wybiera Sejm, gdzie PiS ma większość, ale za zgodą Senatu. A tam minimalną ale stabilną większość ma opozycja. Konstytucja milczy, co się dzieje, gdy nie dojdzie na czas do wyboru rzecznika na nową kadencję. Mówi o tym ustawa o RPO: dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego. I tak jest teraz. PiS w Sejmie nie godzi się na kandydata opozycji, opozycja w Senacie na kandydata PiS. I najwyraźniej ze względu na ryzyko takiego pata grupa posłów PiS złożyła do TK wniosek o zbadanie konstytucyjności ustawowego przedłużenia pięcioletniej kadencji RPO w razie opóźnienia wyboru następcy.