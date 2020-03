Tomasz Pietryga: jeżeli rząd nie uelastyczni walki z koronawirusem, wybuchnie bunt

Prosta historia. Fryzjerka, samotnie wychowująca dziecko, u której strzygę się od lat, nie pracuje już drugi tydzień. Jeżeli w ciągu najbliższych tygodni nie wróci do salonu, straci zdolność spłacania kredytu i uiszczania czynszu. Pojawia się strach, a jej gotowość do ponoszenia kolejnych wyrzeczeń, by pomóc zwalczyć epidemię, zaczyna ustępować frustracji.

Poniżej dalsza część artykułu