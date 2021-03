Tomasz Pietryga o sprawie Jakuba Żulczyka: Obelgi i standardy

Inwektywa użyta wobec prezydenta przez pisarza Jakuba Żulczyka w mediach społecznościowych wzbudziła skrajne emocje. Kiedy okazało się, że akt oskarżenia w tej sprawie właśnie trafił do sądu, szybko uformował się charakterystyczny podział, odzwierciedlający ostre rozdarcie społeczne i polityczne w Polsce. Sympatycy prezydenta potępili inwektywę, uznając ściganie sprawcy za słuszne. Przeciwnicy, choć uznali sformułowanie za niedopuszczalne, zaczęli szukać okoliczności łagodzących. Bo „co o nas powiedzą za granicą. Bo tylko w reżimach zamykają pisarzy do więzień". Ten argument, biorąc pod uwagę reputację Polski, ma swoją wagę, ale nie jest pierwszoplanowy.

I tu nie chodzi tylko o Żulczyka, w którego obronie stanęli krytycy PiS, bo to samo dotyczy tzw. prawej strony. Język pogardy, kiedy używa się go wobec jej przeciwników, przeszkadza jej trochę mniej. I zawsze dyżurny komentator znajdzie dla niego usprawiedliwienie.

Jeżeli jednak na chwilę zejdziemy z pola bitwy, to uznamy, że wszystkich nas tak samo obowiązują oparte na tych samych fundamentach normy i prawa. Znajdziemy wspólną perspektywę, bez względu na to, kogo dotyczy.

„Debil" to określenie pogardliwe, niemieszczące się w kanonach debaty publicznej, nawet najostrzejszej. Gdyby sam Jakub Żulczyk został znieważony publicznie, słusznie mógłby szukać ochrony swojej godności przed sądem.

Za znieważenie głowy państwa można trafić do więzienia. Przepisy te mają długą historię, obowiązywały jeszcze w kodeksach międzywojnia. W 2011 r. zbadał je Trybunał Konstytucyjny, kiedy pojawiły się wątpliwości, czy wysoka kara dla sprawcy jest proporcjonalna do popełnionego czynu. I czy przepis nie zagraża wolności słowa i debaty publicznej.

Kiedy akt oskarżenia wpłynął do sądu, Jakub Żulczyk uznał się za osobę represjonowaną. Pisarz się myli. Przed sądem stanie tak jak każdy inny obywatel pod zarzutem, że złamał prawo, i będzie miał też pełne prawo do obrony i do udowodnienia swoich racji. Standard jest tu jednakowy dla wszystkich, nieważne, czy ktoś jest piekarzem czy literatem. Czasy obywateli pisarzy jako odrębnej kategorii minęły wraz ze Związkiem Radzieckim.