Inżynier Karwowski odchodzi do lamusa

Ale to nie koniec. Za kilka lat do głosu w polskich firmach zaczną bowiem dochodzić osoby, które w poszukiwaniu wiedzy i umiejętności ruszyły na studia za granicą. To dzieci ludzi, którzy kariery robili w latach 90. Po 2004 r. mają jeszcze łatwiej. Przed młodymi ludźmi z naszego regionu Europy otwiera się coraz więcej zagranicznych uczelni. Mało tego, same przyjeżdżają do nas łowić najzdolniejszych. Okazuje się przy tym, że studiowanie za granicą nie musi być wcale bardzo drogie. Czesne na uczelniach w wielu krajach zachodniej Europy nie jest wysokie, dostępne są tanie kredyty na pokrycie kosztów nauki. A zagraniczne uczelnie, obok często lepszych warunków, dają szansę zdobycia doświadczeń z różnych krajów i kultur, cennych w zglobalizowanym świecie. To, co możemy zrobić, to powalczyć, by młodzi, wykształceni specjaliści wracali do kraju i tu kontynuowali kariery. Nasze firmy będą dzięki temu bardziej różnorodne, bardziej otwarte na świat i lepiej go rozumiejące. Z korzyścią dla całej gospodarki.