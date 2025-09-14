Prof. Gorynia: Jaki będzie XI Kongres Ekonomistów Polskich?

Aktualizacja: 14.09.2025 20:47 Publikacja: 14.09.2025 20:22
Prof. Marian Gorynia
Foto: Krzysztof Skłodowski
XI Kongres Ekonomistów Polskich pt. „Ekonomia i gospodarka w czasach niepewności”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w dniach 4-5 grudnia 2025 r. w Poznaniu, będzie wydarzeniem wyjątkowym pod każdym względem. To nie tylko największe i najważniejsze spotkanie środowiska ekonomistów w Polsce, ale również symboliczna chwila intelektualnego podsumowania oraz impuls do dalszych poszukiwań, diagnoz i refleksji.
Wydarzenie to, organizowane zwykle co pięć lat, stanowi zarówno przegląd dorobku polskiej myśli ekonomicznej, jak i wyraz wspólnej refleksji nad wyzwaniami współczesności i scenariuszami przyszłości. XI Kongres to forum wymiany myśli, na którym spotkają się różne punkty widzenia, różne pokolenia badaczy, różne tradycje intelektualne i odmienne wrażliwości społeczno-gospodarcze. Już teraz – na etapie przygotowań – widać, że Kongres będzie wydarzeniem o dużej wartości merytorycznej, różnorodnym i otwartym na szeroką debatę. Świadczą o tym nie tylko licznie zgłoszone referaty i propozycje sesji tematycznych, ale także głębokie zainteresowanie środowiska akademickiego, eksperckiego i instytucjonalnego.
Chcemy rozmawiać o tym, co się w gospodarce udało, ale też, co poszło nie tak, gdzie system zawió...
To wydarzenie o prestiżowym charakterze, organizowane z myślą o stworzeniu przestrzeni do pogłębionej, merytorycznej debaty nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed gospodarką i społeczeństwem oraz nad kierunkami rozwoju polskiej myśli ekonomicznej. Jest to cykliczna ekspozycja intelektualna środowiska, która przypomina, że ekonomiści nie tylko komentują rzeczywistość, ale również ją współtworzą – poprzez działalność edukacyjną, ekspercką oraz współpracę z instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym.
Dla polskiego środowiska ekonomistów XI Kongres będzie wyrazem obecności i znaczenia w debacie publicznej. Udział przedstawicieli różnych pokoleń i ośrodków naukowych podkreśli ciągłość i ewolucję polskiej myśli ekonomicznej, a jednocześnie otworzy przestrzeń dla nowych idei oraz nowych kierunków badawczych.
Wydarzenie uświetnią wystąpienia wybitnych keynote speakerów, w tym prof. Daniego Rodrika z Harvard University oraz prof. Beaty Jaworcik z Oxford University, uznanych autorytetów w dziedzinie ekonomii, których obecność podkreśli znaczenie Kongresu jako miejsca dialogu o najważniejszych trendach i wyzwaniach współczesnej gospodarki.
Bez realnej gospodarki nie ma ekonomii i nauk ekonomicznych, a bez ekonomii i nauk ekonomicznych...
O wyjątkowości Kongresu świadczy szeroka problematyka, ujęta w czterech głównych blokach tematycznych:
I. Nauki ekonomiczne – ciągłość rozwoju a poszukiwanie nowych paradygmatów. Blok ten skupia się na pytaniach o tożsamość i kierunki rozwoju współczesnej ekonomii. W czasach narastających wyzwań – ekologicznych, społecznych, technologicznych – coraz częściej słychać głosy o potrzebie rewizji obowiązujących paradygmatów. Czy ekonomia powinna pozostać nauką o alokacji rzadkich zasobów, czy stać się nauką o dobrostanie? Czy dominuje w niej wciąż homo oeconomicus, czy raczej podmiot społeczny, współzależny i osadzony w strukturach kulturowych? Dyskusja będzie miała charakter metaekonomiczny, a jej celem będzie także refleksja nad miejscem ekonomii w naukach społecznych i jej relacją z polityką publiczną.
II. Sfera regulacji gospodarki w czasach niepewności i turbulencji. Drugi blok koncentruje się na roli instytucji publicznych, regulacji, państwa i organizacji międzynarodowych w kontekście rosnącej niestabilności. Kryzysy ostatnich lat – finansowy, pandemiczny, energetyczny, geopolityczny – pokazały, że rynek nie zawsze zapewnia wystarczającą odporność. Ekonomiści wciąż zadają sobie pytania o granice państwowej interwencji, o charakter polityki fiskalnej i monetarnej, o nowe modele zarządzania makroekonomicznego. Dyskusje będą dotyczyć także regulacji sektorowych, bezpieczeństwa energetycznego i fiskalnego, a także nowych zagrożeń systemowych.
III. Sfera realna gospodarki w warunkach fundamentalnej niepewności i sztucznej inteligencji. Ten blok tematyczny odpowiada na dynamiczne zmiany w gospodarce realnej, np. na transformację modeli biznesowych, rozwój technologii, zmiany w strukturze zatrudnienia. Jakie będą konsekwencje dla rynku pracy? Dla przedsiębiorstw? Dla finansów publicznych? Tematyka ta łączy się z pytaniami o produktywność, konkurencyjność, długoterminowy wzrost i strukturę sektorową gospodarki.
IV. Edukacja ekonomiczna dla rozwoju. Czwarty blok dotyczy roli edukacji w budowaniu kompetencji ekonomicznych. Zrozumienie podstawowych procesów gospodarczych jest dziś warunkiem sprawnego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. W dobie fake newsów i uproszczeń edukacja ekonomiczna nabiera strategicznego znaczenia – zarówno na poziomie szkolnym, jak i uniwersyteckim, a także w debacie publicznej i mediach. W centrum uwagi znajdzie się także rola nauczycieli, popularyzatorów, ekspertów medialnych, jak również pytanie o nowoczesne metody...
Kongres będzie przestrzenią metodologicznego i światopoglądowego pluralizmu, otwartą zarówno na ekonomię głównego nurtu, jak i podejścia heterodoksyjne. Kongres będzie również inkluzywny instytucjonalnie – zaproszenia kierowane są do przedstawicieli różnych ośrodków badawczych, uczelni, instytucji administracji publicznej, przedsiębiorstw, think tanków i organizacji społecznych. Dzięki temu powstanie szeroka i reprezentatywna platforma dialogu, obejmująca wszystkie kluczowe środowiska współtworzące debatę ekonomiczną w Polsce.
Istotną wartością Kongresu będzie zintegrowanie perspektyw teoretycznych z praktycznymi doświadczeniami. Dyskusje będą oparte nie tylko na modelach analitycznych, lecz również na danych empirycznych, analizach polityki gospodarczej oraz konkretnych studiach przypadków. Takie połączenie gwarantuje, że Kongres nie tylko wzbogaci debatę akademicką, ale również wniesie cenne inspiracje i rekomendacje dla praktyki gospodarczej oraz polityki publicznej.
Kongres pozostanie apolityczny, zgodnie z zasadą wpisaną w tradycję Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: „Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronione”. Kongres będzie wydarzeniem apolitycznym – zarówno w sensie instytucjonalnym, jak i ideowym. Celem Kongresu jest stworzenie przestrzeni do rzetelnej debaty opartej na wiedzy, danych i argumentach – debaty wolnej od doraźnych interesów politycznych.
Nie oznacza to jednak unikania tematów trudnych. Przeciwnie, Kongres będzie miejscem odpowiedzialnej dyskusji o polityce gospodarczej, prowadzonej ponad partyjnymi podziałami. W czasach narastających napięć i społecznej polaryzacji, apolityczność Kongresu stanowi wartość samą w sobie – tworzy warunki do merytorycznej rozmowy, opartej na szacunku i dialogu.
XI Kongres Ekonomistów Polskich będzie nie tylko okazją do podsumowania aktualnego stanu wiedzy ekonomicznej, lecz także przestrzenią refleksji nad dziedzictwem polskiej myśli ekonomicznej i debatą o jej przyszłości. Z jednej strony oddamy należny szacunek dorobkowi polskiej myśli ekonomicznej – od szkoły krakowskiej i lwowskiej po doświadczenia transformacji ustrojowej i integracji z UE.
Z drugiej strony, Kongres posłuży jako platforma refleksji nad przyszłością ekonomii: jej wartościami, celami, narzędziami i rolą w społeczeństwie. W centrum znajdą się pytania o to, jak reagować na megatrendy, budować konkurencyjność w warunkach niepewności oraz projektować gospodarkę jutra w duchu wiedzy, odpowiedzialności i dobra wspólnego.
W obliczu rosnącej niepewności – geopolitycznej, klimatycznej, technologicznej i społecznej – coraz trudniej formułować jednoznaczne prognozy. Dlatego w ramach XI Kongresu Ekonomistów Polskich istotną rolę odegra podejście scenariuszowe – analiza różnych możliwych trajektorii rozwoju, zależnych od polityk publicznych, innowacji i decyzji społecznych. Zamiast jednej odpowiedzi, pojawi się wachlarz alternatywnych ścieżek.
Taka perspektywa pozwala nie tylko lepiej rozumieć ryzyka, lecz także wspiera tworzenie bardziej elastycznych i odpornych strategii gospodarczych. To wyraz dojrzałości środowiska ekonomicznego, które nie rości sobie prawa do wszechwiedzy, lecz oferuje rzetelne narzędzia analityczne, wspierające lepsze decyzje w polityce i gospodarce.
XI Kongres Ekonomistów Polskich będzie wydarzeniem o wyjątkowej randze naukowej i społecznej. Wyróżnia go szeroki zakres tematyczny, pluralizm podejść, apolityczność oraz wysoki poziom merytoryczny. Kongres stanie się kluczowym forum debaty ekonomicznej w Polsce – łącząc przeszłość z przyszłością, teorię z praktyką, analizę z wizją.
To będzie coś więcej niż konferencja naukowa. Będzie to przestrzeń niezależnej i rzetelnej debaty, opartej na wiedzy i wspólnocie celów oraz otwartej na nowe idee.
Prof. Marian Gorynia
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
„Rzeczpospolita” jest patronem medialnym Kongresu
