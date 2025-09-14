Prof. Gorynia: Jaki będzie XI Kongres Ekonomistów Polskich?

XI Kongres Ekonomistów Polskich pt. „Ekonomia i gospodarka w czasach niepewności”, organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w dniach 4-5 grudnia 2025 r. w Poznaniu, będzie wydarzeniem wyjątkowym pod każdym względem. To nie tylko największe i najważniejsze spotkanie środowiska ekonomistów w Polsce, ale również symboliczna chwila intelektualnego podsumowania oraz impuls do dalszych poszukiwań, diagnoz i refleksji.

Wydarzenie to, organizowane zwykle co pięć lat, stanowi zarówno przegląd dorobku polskiej myśli ekonomicznej, jak i wyraz wspólnej refleksji nad wyzwaniami współczesności i scenariuszami przyszłości. XI Kongres to forum wymiany myśli, na którym spotkają się różne punkty widzenia, różne pokolenia badaczy, różne tradycje intelektualne i odmienne wrażliwości społeczno-gospodarcze. Już teraz – na etapie przygotowań – widać, że Kongres będzie wydarzeniem o dużej wartości merytorycznej, różnorodnym i otwartym na szeroką debatę. Świadczą o tym nie tylko licznie zgłoszone referaty i propozycje sesji tematycznych, ale także głębokie zainteresowanie środowiska akademickiego, eksperckiego i instytucjonalnego.

Wybitni goście

To wydarzenie o prestiżowym charakterze, organizowane z myślą o stworzeniu przestrzeni do pogłębionej, merytorycznej debaty nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed gospodarką i społeczeństwem oraz nad kierunkami rozwoju polskiej myśli ekonomicznej. Jest to cykliczna ekspozycja intelektualna środowiska, która przypomina, że ekonomiści nie tylko komentują rzeczywistość, ale również ją współtworzą – poprzez działalność edukacyjną, ekspercką oraz współpracę z instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym.

Dla polskiego środowiska ekonomistów XI Kongres będzie wyrazem obecności i znaczenia w debacie publicznej. Udział przedstawicieli różnych pokoleń i ośrodków naukowych podkreśli ciągłość i ewolucję polskiej myśli ekonomicznej, a jednocześnie otworzy przestrzeń dla nowych idei oraz nowych kierunków badawczych.