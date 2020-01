Wojciech Tumidalski: Minister wykłada karty na stół

Ileż to było zapewnień rządzących, że sędziowie, których Sejm wybrał do KRS to przedstawiciele środowiska, że nareszcie w Radzie znaleźli się reprezentanci sądów najniższego szczebla, by – w odróżnieniu do poprzedniej KRS - dbać o interesy szeregowych sędziów i bronić ich niezawisłości. Opowieści, że przecież poparli ich sędziowie, a parlament tylko zagłosował na listę, że jeśli któryś sędzia chciał się zgłosić do Rady, to wystarczyło by zebrał 25 podpisów i miałby szansę się tam znaleźć.

