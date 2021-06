Tomasz Pietryga: prawnicy coraz chętniej sięgają po nowe technologie. 19. Ranking Kancelarii Prawniczych 2021

O sukcesie branży prawniczej w pandemii zdecydowała też umiejętność szybkiego dostosowania się do nowej sytuacji rynkowej. Silny rozwój branży e-commerce, konieczność redefinicji umów i kontraktów gospodarczych, pomoc przy uzyskiwaniu pieniędzy z tarczy PFR, przystosowanie regulaminów firm do pracy zdalnej – to wszystko napędzało kancelariom klientów i zleceń.