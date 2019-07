Tomasz Pietryga o wyroku sądu w Gdańsku: Jarosław Kaczyński - Lech Wałęsa 2:0

Wałęsa po rozprawie skrytykował sąd, podnosząc, że ocenił dowody mało wszechstronnie, nie uwzględniając faktów, które przedstawił na rozprawie. „Smutne jest jednak to, że Sąd w Polsce chce ograniczać swobodę wypowiedzi na tematy polityczne” – skwitował w mediach społecznościowych.

Warto ten wyrok czytać abstrahując od politycznych podziałów i sympatii. Wolność słowa nie polega na tym, że można mówić wszystko, oskarżając na oślep, bez żadnych konsekwencji. Dotyczy to tak samo osób prywatnych, jak i publicznych. To prawda, że polityk ma grubszą skórę i powinien być mniej wrażliwszy na krytykę. Jednak jest różnica między krytyką, a fałszywymi oskarżeniami. Wałęsa nadużył wolności słowa i posunął się za daleko. Orzeczenie jest ważne bo w sporze między najbardziej rozpoznawalnymi politykami we współczesnej Polsce sąd określił granice wolności słowa i krytyki, wskazując gdzie jest cienka czerwona linia politycznej debaty i czego politykom robić nie wolno. W tej konkretnej sprawie Jarosław Kaczyński wygrywając proces z Lechem Wałęsą postawił granicę personalnych ataków na siebie w debacie publicznej.