Miasta wskazują miejsca dla medyków. I nie tylko

– Ze względu na charakter wykonywanej pracy pracownicy szpitala stykają się z zagrożeniem zakażenia koronawirusem i i jeśli chcieliby skorzystać z tej formy pomocy aby odizolować się od rodziny to mogą to zrobić – mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc. Bartosz Stemplewski, dyrektor WSzZ w Kielcach mówi, że szpital jest wdzięczny za okazane wsparcie.

Warszawa przeznaczyła trzy schroniska młodzieżowe do odbywania kwarantanny dla pracowników służby zdrowia.

Podkreśla, że osoby, które skorzystają ze schronisk młodzieżowych jako miejsca kwarantanny mają zagwarantowany pobyt w pełni wyposażonym jednoosobowym pokoju z wyżywieniem. Koszt dwutygodniowego pobytu w schronisku jednej osoby wraz z wyżywieniem wynosi tysiąc zł. Pokryje go miasto.

Te miejsca noclegowe przeznaczone są dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, którzy nie chcą narażać swoich rodzin. Mogą się oni zgłosić się do bezpośredniego przełożonego, a od nich zgłoszenia będą przesyłane do stołecznego ratusza, który skieruje medyka już bezpośrednio do wyznaczonego schroniska.