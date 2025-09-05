Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 05.09.2025 18:06 Publikacja: 05.09.2025 16:50
„Gra w kości”, Elżbieta Cherezińska, wyd. II, Zysk i S-ka
Foto: mat.pras.
OBolesławie Chrobrym i jego czasach mamy kilka powieści, i nawet niezgorszych (Karol Bunsch, Antoni Gołubiew). Równa rocznica koronacji tego króla przypadająca w tym roku spowodowała, że przypomniano powieść Elżbiety Cherezińskiej „Gra w kości”, rozgrywającą się w latach 997–1002. Pisarka nie kryje fascynacji naszym pierwszym królem, a tu wraca do słynnego roku 1000, kiedy Polskę nawiedził sam cesarz Otton III. Jak pokazała historia, do przełomu politycznego nie doszło, choć sprawy wydawały się iść w dobrą stronę. Po prostu cesarz niemiecki zmarł bardzo młodo i nie zdążył wprowadzić w życie swych dalekosiężnych planów utworzenia cesarstwa europejskiego innym sposobem niż podbój.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Film „Zniknięcia” okazał się przyjemnym horrorem. Historia zaginięcia dzieci, które pewnego dnia wyszły z domu i...
„Przyjaciele muzeum” to lektura długa i żmudna. Nie przynosi, niestety, adekwatnej satysfakcji czytelniczej.
„Mafia: The Old Country” funduje wycieczkę na Sycylię z początków XX w.
„Lato 69” nie jest wyłącznie sprośną komedią młodzieżową, choć kilku pikantnych scen faktycznie tu nie brakuje.
Jay Roach wraca do hitu z lat 80., tylko że zamiast małżeńskiej wojny „Państwa Rose”, bardziej go interesują jej...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas