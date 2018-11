Katarzyna Lubnauer usłyszy ultimatum?

W czwartek odbędzie się posiedzenie klubu Nowoczesnej, na którym część posłów zaproponuje połączenie się z klubem PO - informuje Onet. Jeśli liderka Nowoczesnej nie poprze tego pomysłu, z klubu partii może odejść nawet 11 posłów.

Zawirowania w Nowoczesnej to echa wolty radnego tej partii w sejmiku śląskim, Wojciecha Kałuży, który dzień po podpisaniu umowy koalicyjnej między KO, PSL i SLD dołączył do radnych PiS, co oddało władzę w sejmiku Prawu i Sprawiedliwości. W nagrodę Kałuża został wicemarszałkiem sejmiku.

Ten transfer spowodował w Nowoczesnej trzęsienie ziemi, którego owocem będzie albo połączenie z Platformą Obywatelską, albo zmiany we władzach partii. Lub - o czym również słychać - odejście z Nowoczesnej nawet 11 posłów.

Wśród nich miałby być m.in. Wojciech Misiło, który naraził się liderce Nowoczesnej, krytykując w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" brak doświadczenia Lubnauer w zarządzaniu partią.

W reakcji na krytykę Lubnauer zawiesiła Misiło w prawach członka partii i oddała go pod sąd koleżeński, uzasadniając, że Koalicję Obywatelska można budować jedynie na zgodzie.

29 listopada ma się odbyć posiedzenie klubu Nowoczesnej, na którym padnie propozycja połączenia klubu z PO. Z tą propozycja ma wystąpić grupa posłów, którzy uważają, że symbolem klęski Nowoczesnej w wyborach samorządowych jest Wojciech Kałuża.

Jeśli Katarzyna Lubnauer i Adam Szłapka nie przystaną na tę propozycję, posłowie ci mogą opuścić partię. Szacuje się, że może to być od 7 do 11 osób - pisze Onet.pl

Portal spekuluje jednak, że łączenie z Nowoczesną wcale nie musi być na rękę Platformie Obywatelskiej, która może woleć zachować status koalicjanta i utrzymać Nowoczesną przy życiu jako "partię kanapową".