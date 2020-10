Jak naprawić Facebooka?

Dlaczego „Dylemat społeczny” obudził tak wielkie emocje? Co przeciętny człowiek wie o problemach, jakie film ten porusza? Jak rozumieć to, że algorytmy poznały nasze słabości, odkryły ciemne zakamarki ludzkiej natury? To film o złu. Pojawia się więc pytanie, czy media społecznościowe tylko to zło z nas wyciągają, czy może to one same są złem?



A skoro to dokument nakręcony na podstawie rozmów z ludźmi z największych internetowych korporacji, to co mówi nam on o nastrojach, jakie panują w umownej Dolinie Krzemowej? Czy budujący świat komercyjnego internetu okazują nam właśnie skruchę? Widzą liczne błędy i chcą je teraz naprawić?



Jeśli tak, to jak im możemy pomóc? Czyli… jak uratować świat? Jak państwo czy organizacje międzynarodowe mogą pomóc internetowym koncernom wyjść z pułapki, ślepej uliczki, w jaką te zabrnęły? Z pułapki własnego modelu biznesowego, który niechybnie psuje środowisko społeczne. Jakie plany ma choćby Unia Europejska w tej kwestii?



O tym wszystkim Michał Płociński rozmawia z Katarzyną Szymielewicz, prezeską fundacji Panoptykon, organizacji pozarządowej, której celem jest ochrona podstawowych wolności wobec zagrożeń związanych z rozwojem współczesnych technik nadzoru nad społeczeństwem.