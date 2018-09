Kwadratura uwłaszczenia - komentuje Anna Wojda 123RF

Każdy, kto sprzedaje dom lub mieszkanie, marzy, by zrobić to szybko i bez kłopotów. Na niektórych po Nowym Roku czekają jednak niespodzianki. Nie do śmiechu będzie zwłaszcza tym, którym bardzo zależy na czasie.