Koronawirus: kontrole kominiarskie i instalacji gazowej dopiero po zakończeniu epidemii

– Byliśmy w trakcie rocznych kontroli, ale je przerwaliśmy ze względu na epidemię. Mam nadzieję, że wrócimy do nich za dwa miesiące. Co nie jest proste z innego powodu. Przeszło połowa właścicieli nie chce wpuszczać kontrolujących do swoich mieszkań – mówi Szymon Rosiak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie.

Prawo budowlane przewiduje, że co roku trzeba przeprowadzić m.in. kontrole kominiarskie i sieci gazowej. A co pięć lat także m.in. instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Właścicielowi (lub zarządcy), którzy nie przeprowadzi kontroli lub nie utrzymuje w należytym stanie technicznym budynku, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności oraz pozbawienia wolności.

– Mieliśmy przeprowadzić roczną kontrolę do połowy marca. Oczywiście zrezygnowaliśmy. Jesteśmy jednak bardzo skonfliktowaną wspólnotą mieszkaniową. Obawiam się więc, że za kilka miesięcy, kiedy nie będzie już koronawirusa, pojawią się zarzuty niezadowolonych właścicieli, że zarząd zaniedbał swoje obowiązki, i będą nas chcieli pociągnąć do odpowiedzialności, zarzucając, że tak długo zwlekaliśmy z kontrolą. Ponadto budynek jest już stary, w nie najlepszym stanie technicznym. Mamy problemy z wentylacją, a jak dojdzie do jakiejś tragedii, to pretensje będą do nas, że na czas nie zareagowaliśmy. Tego też się obawiam – tłumaczy Alicja Nowak, członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej z warszawskiego Bemowa.