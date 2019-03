MEN rozbraja strajk nauczycieli - egzaminatorzy spoza szkoły zastąpią protestujących

Egzaminatorzy spoza szkoły mają zastąpić strajkujących nauczycieli. Nowe przepisy już w drodze.

Jeśli nauczyciele zastrajkują i nie będą chcieli zasiąść w komisji egzaminacyjnej, mogą ich zastąpić pedagodzy z innej szkoły lub emeryci. Takie rozwiązanie zaproponowano w projektach nowelizacji rozporządzeń o szczegółowych warunkach przeprowadzania egzaminów maturalnych, gimnazjalnych i ósmoklasisty.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, wyznaczając termin strajku na dwa dni przed egzaminem gimnazjalnym, postawił MEN pod ścianą. Prawo nie przewiduje przesunięcia egzaminu na inny termin w sytuacji, gdy dojdzie do jego odwołania z tego powodu. Wydawało się więc, że ministerstwo będzie musiało przystać na żądania związkowców i wypłacić im podwyżki w wysokości 1000 zł miesięcznie. A w oświacie wrze coraz mocniej. W poniedziałek związkowcy z małopolskiej Solidarności rozpoczęli strajk okupacyjny w małopolskim Kuratorium Oświaty.

MEN jednak próbuje tę sytuację rozwiązać inaczej. Na razie 78 proc. szkół rozpoczęło działania zmierzające do strajku, trwają referenda i wciąż nie wiadomo, w ilu szkołach rzeczywiście nauczyciele powstrzymają się od pracy. Może się więc okazać, że uda się „wypożyczyć" nauczycieli do obsługi egzaminów z innych szkół, które nie strajkują.

Czy dzięki temu uczniowie rzeczywiście będą mogli podejść do egzaminów w terminie? – To nie rozwiązuje problemu. MEN zrzucił teraz całą odpowiedzialność za egzaminy na dyrektorów szkół – mówi Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (dyrektorzy w świetle przepisów mają obowiązek zapewnić zastępstwa). – Dyrektorzy nie decydują o wynagrodzeniach, nie mogą dać podwyżek, by uniknąć strajku, a mają uratować egzaminy – dodaje Marek Pleśniar.

Pleśniar przyznaje jednak, że zaproponowane rozwiązanie rzeczywiście ułatwi im poszukiwanie egzaminatorów, np. wśród emerytów. Problem jednak w tym, że w rozporządzeniu nie ma ani słowa o wynagrodzeniach, więc nie wiadomo, czy zechcą pracować za darmo.

Trudno natomiast liczyć na to, że zastąpią ich nauczyciele z innych szkół.

Projekty rozporządzeń o „zastępczych" komisjach egzaminacyjnych rozsierdziły nauczycieli. – Do 18 marca trwają nasze konsultacje z MEN. Czy ministerstwo chce nam pokazać, że o żadnym porozumieniu nie ma mowy? – mówi Ryszard Proksa, szef oświatowej „S".

ZNP uważa, że zmiany mogą być niezgodne z prawem. – Na jakiej podstawie w jednym zakładzie ma świadczyć pracę osoba zatrudniona w innym miejscu? – pyta Krzysztof Baszczyński, wiceprzewodniczący ZNP. Dodaje, że związek zwróci się do inspekcji pracy z prośbą o rozstrzygnięcie tej kwestii.

