Strajk nauczycieli: dołącza NSZZ „Solidarność pracowników oświaty"

Do ZNP, które już od 10 lutego prowadzi w ponad 60 proc. szkół działania zmierzające do strajku, dołączył NSZZ „Solidarność pracowników oświaty".

Obradująca właśnie w Zakopanem sekcja zdecydowała, że do 15 marca poszczególne organizacje związkowe „Solidarności" działające w placówkach oświatowych mają rozpocząć procedury sporu zbiorowego. Jak tłumaczą, jest to efekt tego, że do tej pory żadne ze zgłaszanych przez ten związek postulatów nie doczekał się realizacji.

Oliwy do ognia dolała podpisana przez minister Annę Zalewską „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości." Zdaniem związkowców jest to kolejny dowód na brak woli porozumienia i dążenie do zaognienia konfliktu. „Przesłany do szkół dokument świadczy dobitnie o absolutnym braku wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania oraz o prawdziwych potrzebach pracowników szkół i placówek oświatowych. Jest próbą jednostronnego narzucenia rozwiązań, mimo zdecydowanego sprzeciwu nauczycieli – napisali związkowcy.

„S" negatywnie oceniła pomysł dodatków dla stażysty w wysokości 1000 zł rocznie przez dwa lata. Przypomniano, że jest on niższy niż zlikwidowany kilka miesięcy temu dodatek na zagospodarowanie i nie przyczyni się do poprawy ich sytuacji materialnej. Podkreślają też, że również proponowane dodatki za wyróżniającą pracę nie zwiększą wynagrodzeń, ponieważ będą one uzależnione od decyzji administracyjnych organów prowadzących i otrzymają je tylko nieliczni.

Związkowcy domagają się natomiast powiązania wynagrodzenia nauczycieli z sytuacją gospodarczą, podwyżki wynagrodzenie o 650 zł od 1 września oraz uproszczenia systemu płac w oświacie.