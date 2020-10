PILNE Medyczny Nobel za odkrycie Hepatitis C

BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

Harvey J. Alter urodził się w 1935 roku w Nowym Jorku. Uzyskał dyplom lekarza na University of Rochester Medical School i przeszedł szkolenie w zakresie chorób wewnętrznych w Strong Memorial Hospital oraz w University Hospitals of Seattle. W 1961 roku dołączył do National Institutes of Health (NIH) jako współpracownik kliniczny. Spędził kilka lat na Uniwersytecie Georgetown, po czym w 1969 roku wrócił do NIH, aby dołączyć do Wydziału Transfuzjologii Centrum Klinicznego.



Michael Houghton urodził się w Wielkiej Brytanii. Stopień doktora uzyskał w 1977 roku w King’s College London. Dołączył do GD Searle & Company, zanim przeniósł się do Chiron Corporation w Emeryville w Kalifornii w 1982 r. W 2010 r. Przeniósł się na University of Alberta w Edmonton w Kanadzie, gdzie e kieruje katedrą badań w dziedzinie wirusologii.



Charles M. Rice urodził się w 1952 roku w Sacramento. Stopień doktora uzyskał w 1981 roku w California Institute of Technology, gdzie w latach 1981-1985 odbył także studia doktoranckie. W 1986 roku założył grupę badawczą w Washington University School of Medicine w St Louis, a w 1995 roku został profesorem zwyczajnym. Od 2001 roku jest profesorem na Rockefeller University w Nowym Jorku. W latach 2001-2018 był dyrektorem naukowym i wykonawczym Centre for the Study of Hepatitis C na Rockefeller University, gdzie pracuje do dziś.