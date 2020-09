Trump ponownie nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

Członek norweskiego parlamentu, Christian Tybring-Gjedde, w liście motywacyjnym wyjaśnia, że jednym z powodów, dla których wysunął kandydaturę Trumpa do tej prestiżowej nagrody, jest wkład prezydenta USA w normalizację stosunków między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Umowa między tymi dwoma krajami, kończąca wieloletnie napięcie między nimi, została zwarta 13 sierpnia. Oficjalne podpisanie porozumienia, regulujące stosunki Izrael-ZEA, odbędzie się 15 września w Białym Domu, który pośredniczył w negocjacjach.

Tym samym Zjednoczone Emiraty Arabskie staną się trzecim, po Jirdanii i Egipcie, arabskim krajem i pierwszym w Zatoce Perskiej, który będzie utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Tel Awiwem.

Doprowadzenie do tego porozumienia jest właśnie powodem, dla którego Tybring-Gjedde zdecydował się nominować Trumpa.

- Ze względu na swoje zasługi, myślę, że zrobił więcej, by doprowadzić do pokoju między narodami, niż większość innych nominowanych do Pokojowej Nagrody Nobla - powiedział Norweg w rozmowie z Fox News.

Trump był nominowany do Pokojowego Nobla już w 2019 roku przez odchodzącego właśnie ze stanowiska premiera Japonii Shinzo Abe.

Kandydatury mogą spływać do końca stycznia. Krótka lista kandydatów z największymi szansami powstaje w lutym.