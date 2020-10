Chylińska śpiewa dla fanów cztery godziny

Sytuacja na rynku koncertowym pozostaje trudna. Znamienne jest to, co się dzieje wokół amerykańskiego festiwalu Bonnaroo w stanie Tennessee. W marcu jego szefowie zmienili czerwcowe terminy na wrzesień. Po ostatecznym anulowaniu edycji w 2020 r. zaplanowano daty 17–20 czerwca 2021 r. Kilka dni temu zapadła decyzja o kolejnym terminie – 2–5 września 2021 r.

– Trasa koncertowa 25 lat Agnieszki Chylińskiej „Warto było oszaleć tak" została ogłoszona w sierpniu 2019 r. – mówi „Rz" Joanna Ziędalska-Komosińska z Top Management. – Jest to ogromne przedsięwzięcie muzyczne, logistyczne i organizacyjne, zaplanowaliśmy serię koncertów w największych halach w Polsce i w Europie, stosownie do ogromnej popularności Agnieszki. Zdążyliśmy zagrać zaledwie kilka koncertów przed pandemią: w Szczecinie, Częstochowie, w Belgii, Niderlandach i ostatni w łódzkiej Atlas Arenie dla 10 tys. osób. Całkowity zakaz zgromadzeń przyjęliśmy z wielką pokorą.

– Ponieważ nasze tournée to nawet kilka tysięcy osób w jednej hali czy w amfiteatrze, gramy dwa identyczne koncerty dziennie. Ogromny szacunek należy się Agnieszce, muzykom, realizatorom, technikom i pracownikom produkcji, bo po wspólnej decyzji wykonujemy dwukrotnie większą pracę, niż to było kiedyś. – opowiada Joanna Ziędalska-Komosińska. –Nie mogę wyjść z podziwu, jak Agnieszka daje radę śpiewać niemal cztery godziny dziennie trudne technicznie utwory. To wyraz szacunku dla słuchaczy. Długo walczyliśmy o powrót do pracy i robimy wszystko, aby utrzymać zatrudnienie tysięcy ludzi w naszej branży i nagrodzić publiczność za to, że nie oddaje biletów, mimo że niektóre koncerty były przekładane kilka razy. Ludzie potrzebują muzyki, spotkań na żywo i żadne występy online tego nie zastąpią.