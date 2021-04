Czy serwisy streamingowe zmieniają nasz gust muzyczny?

– Taco Hemingway to nie jest pierwszy polski artysta z taką liczbą odtworzeń. Więcej ma ich Chopin. Taco Hemingway jest za to pierwszym polskim żyjącym artystą z ponad miliardem odtworzeń i pierwszym polskim artystą który, osiągnął ten wynik tak szybko od swojego debiutu – mówi Sylwia Czubkowska.

Gość podcastu zauważa, że 99% odsłuchów w serwisie Spotify przypada na 10% utworów. – To wynika z nakładów, które trzeba ponieść, by się przebić w streamingach. Algorytmy nie działają w demokratyczny sposób. Są różne metody, by się przebić: odpowiednia długość utworu, konstrukcja, wbicie się w dobrym momencie z utworem, ale liczą się też nakłady marketingowe – dodaje.

Sylwia Czubkowska zwraca uwagę, że przez algorytmy serwisów streamingowych stajemy się bardziej leniwi, m.in. dlatego, że coraz trudniej poradzić sobie z zalewem materiałów w Internecie. – Za ok. 30% odtworzeń na Spotify odpowiadają playlisty utworzone przez serwis – mówi Czubkowska. Ale jak mówi, dzięki nim można trafić na artystów, do których wcześniej nie było dostępu. Serwisy streamingowe wpływają również na sposób konsumpcji kultury. Wielogodzinne playlisty są często tłem towarzyszącym przez cały dzień słuchaczom.

Do algorytmów dostosowują się też sami artyści. W wytwórniach muzycznych istnieją zespoły producenckie, które odpowiadają za takie układanie utworów muzycznych, by spełniały one wymogi algorytmów. – I to nie jest do końca złego. My też pisząc teksty pamiętamy o SEO, pozycjonowaniu, umieszczaniu słów kluczowych, dzięki temu tekst trafi do większej liczby odbiorców – dodaje Czubkowska.