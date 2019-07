Gigantyczny comeback AC/DC?

Magazyn opiera swoje domniemania m.in. na pierwszych od dwóch lat ruchach na stronie AC/DC. Pojawił się tam baner-video przypominający o 40-leciu wydania płyty „Highway To Hell”. To był ostatni album nagrany z Bonem Scottem.



Przecieki mówią również o tym, że AC/DC nagrywa kolejny album z wokalistą Brianem Johnsonem, który zastąpił Scotta po jego nagłej śmierci.



Brian opuścił grupę w 2016 r., oznajmiając problemy ze słuchem. Zastąpił go na zakontraktowanych już koncertach Axl Rose z Guns N’ Roses.



Wiele wskazywało na, że takie rozwiązanie zdegustowało Briana. Jest chyba jednak inaczej.



