Policjant oczyszczony z zarzutów wróci do służby

Wchodząca w życie nowela ustawy o policji i innych służbach pozwoli przywrócić do służby funkcjonariuszy zwolnionych dyscyplinarnie, którzy zostali oczyszczeni z zarzutów. Będzie też można wypłacić im zaległe pensje.

Ustawa jest propozycją Senatu, do którego trafiła petycja niesłusznie wydalonego z policji Krzysztofa K. z Wrocławia. Został prawomocnie uniewinniony dopiero po 12 latach. Choć oczyszczono go z zarzutów, nie może liczyć ani na rekompensatę utraconych zarobków, ani na rehabilitację i powrót do policji. Petycję w tej sprawie złożył Zarząd Główny NSZZ Policjantów.