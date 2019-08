Ślubowanie studentów uczelni polskiego więziennictwa

Jak zaznaczył, praca funkcjonariuszy Służby Więziennej to misja i działanie na rzecz dobra wspólnego. Wyraził przekonanie, że nowo przyjęci funkcjonariusze będą świetnie przygotowani do trudnych wyzwań służby.

Oprócz studentów oraz ich rodzin, w uroczystości ślubowania oraz przyjęcia do służby kandydackiej wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i wymiaru sprawiedliwości, a także reprezentanci służb mundurowych oraz instytucji naukowych.

Uroczystość była również okazją do powierzenia obowiązków na stanowiskach kierowniczych uczelni. Funkcję Prorektora WSKiP objął mjr dr Leszek Kołtun.

Służba kandydacka, którą dziś rozpoczęli funkcjonariusze jest pierwszą tego typu formą przyjęcia do Służby Więziennej. Jej wprowadzenie ma na celu przygotowanie personelu więziennego do realizacji zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej. Nowy model kształcenia przyczyni się do ugruntowania wizerunku Służby Więziennej jako nowoczesnej i prężnej organizacji, istotnej dla bezpieczeństwa obywateli, potrafiącej oddziaływać pozytywnie na jakość życia społecznego.