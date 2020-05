MON aktualizuje katalog chorób i schorzeń, które dyskwalifikują kandydatów do wojska

Jak in formuje MON, decyzją ministra Mariusza Błaszczaka wprowadzone zostały kolejne ułatwienia dla kandydatów do służby. Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Główne zmiany polegają na złagodzeniu kryteriów orzekania w odniesieniu m.in. do zaburzeń metabolizmu (bilirubina) czy niedoczynności tarczycy. Podobne rozwiązania funkcjonują też w innych państwach NATO, w tym USA.

