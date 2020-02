Sąd Apelacyjny w Warszawie uchyla zawieszenie postępowania ws. dezubekizacji

Ustawa dezubekizacyjna weszła w życie 1 października 2017 r. Doprowadziła do obniżenia emerytur byłym funkcjonariuszom służb mundurowych PRL. Z decyzją Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, która obniżała emeryturę na podstawie tej ustawy, nie zgodziła się klienta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jej pełnomocniczka z ramienia Fundacji r.pr. Agaty Bzdyń złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednak ze względu na pytanie prawne skierowane do Trybunału Konstytucyjnego 24 stycznia 2018 r. wszystkie postępowania w takich sprawach były zawieszane do czasu rozpoznania w TK. Tak było i w tym przypadku.

