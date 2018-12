Nie wypychajmy młodych na emigrację

Media opisywały niedawno unijny raport nt. drenażu mózgów, czyli zjawiska emigracji wykwalifikowanych specjalistów. Problemem Polski jest jednak nie tyle drenaż mózgów, ile fakt, że po wejściu do UE 2 miliony młodych Polaków wybrały wyższy standard życia za granicą.

Udział osób z wyższym wykształceniem był wśród nich podobny do poziomu tych, którzy zostali – może nieco większy z uwagi na to, że młodzi są w Polsce średnio lepiej wykształceni.

Doświadczenia innych krajów pokazują, że młodzi będą wyjeżdżać, dopóki gonimy pod względem poziomu życia kraje rozwinięte. Irlandia zaczęła zmieniać się z kraju emigrantów w kraj imigrantów na początku lat 90., kiedy osiągnęła ok. 80 proc. poziomu życia Wielkiej Brytanii. Nasz cud gospodarczy w ostatnich 30 latach pozwolił przesunąć się z 25 do prawie 60 proc. Niemiec. Jest jednak zbyt wcześnie, by spocząć na laurach. Napływ Ukraińców pomaga, ale czy oni też nie wyjadą, kiedy Niemcy się na nich otworzą?

Doganianie Zachodu to perspektywa kilkudziesięciu lat. Pytanie: Jak możemy ograniczyć skalę emigracji teraz? Przede wszystkim nie wypychać. Dzisiaj młody człowiek z prowincji ma w perspektywie kosztowną przeprowadzkę do dużego miasta – kosztowną, bo nieefektywne regulacje wykorzystania gruntów blokują budownictwo i windują ceny mieszkań. Niskopłatna praca jest relatywnie wysoko opodatkowana, więc państwo zabierze mu więcej niż w Irlandii. Obniżka wieku emerytalnego i majstrowanie polityków przy waloryzacji emerytur każą mu się spodziewać wyższych podatków w przyszłości. Archaiczny kodeks pracy i wyższy klin podatkowy umów o pracę utrudniają dostęp do zatrudnienia na czas nieokreślony, a tym samym podnoszenie umiejętności i wzrost zarobków. Na drodze stoją też korporacje zawodowe i regulacje branżowe w rodzaju apteki dla aptekarza, ziemi rolnej dla rolnika, a na uniwersytecie habilitacji. Dlatego nic dziwnego, że mając w perspektywie znacznie wyższe płace za granicą, wciąż wielu młodych wybiera emigrację.

